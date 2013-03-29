Азаров допоможе запустити завод Gedeon Richter у Вишневому

Кабінет міністрів України сприятиме, щоб прискорити відкриття фармацевтичного заводу компанії Gedeon Richter (Угорщина) у місті Вишневе (Київська область).

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Микола Азаров сказав журналістам після відвідування Південно Южно-Пештських очисних споруд компанії "Веорг" (Угорщина).

"У нас у Вишневому збудований завод, який кілька років не запускається. Вчора я зустрівся з керівником цього підприємства, і він попросив уряд надати йому допомогу. Я думаю, що немає жодних проблем, якщо ми зустрінемося найближчим часом у Києві, і це підприємство найближчим часом працюватиме", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що у ході свого візиту до Угорщини ознайомиться з роботою компанії Gedeon Richter.

"Мій інтерес пов'язаний з тим, що ми поставили перед собою завдання значно розширити наш фармацевтичний ринок і наше виробництво", - підкреслив прем'єр.

За його словами, уряд має намір створити такі умови, які сприятимуть значній активізації фармацевтичного виробництва в Україні.