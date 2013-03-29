Пожежу на ТЕС на Донеччині гасять 40 одиниць техніки та 190 людей
До гасіння пожежі на Вуглегірській ТЕС залучено 40 одиниць техніки та 190 пожежних.
До гасіння пожежі на Вуглегірській ТЕС у Донецькій області залучено 40 одиниць основної та спеціальної техніки Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області та 190 чоловік особового складу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УДСНС у Донецькій області.
Як повідомляв УНІАН, під час ліквідації пожежі на Вуглегірській ТЕС рятувальники виявили тіло одного загиблого.
"О 17.29 при гасінні пожежі виявлено тіло загиблого", - зазначили у прес-службі ДСНС, зауваживши, що наразі ліквідація вогню триває.
Площа розповсюдження вогню на покрівлі Вуглегірської ТЕС орієнтовно становить 1,5 тис. квадратних метрів.
"29 березня о 15:15 у м. Світлодарськ (м. Дебальцеве) на Вуглегірській теплоелектростанції ДАЕК «Центренерго» на другому блоці сталося загорання обладнання, що перетирає вугілля на пил. У подальшому вогонь розповсюдився на покрівлю будівлі на площі орієнтовно 1500 кв. м", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Силами рятувальних підрозділів із задимленого середовища врятовано 10 осіб.
Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.