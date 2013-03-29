У Донецькій області горить Вуглегірська ТЕС (відео)

У Донецькій області на Вуглегірській теплоелектростанції виникла пожежа.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, о 15.14 в диспетчерську службу надійшла інформація про загоряння на Вуглегірській теплоелектростанції.

Підрозділи ГУ ДСНС виїхали на виклик за підвищеним номером. З небезпечної зони вже виведено 10 осіб. Зараз триває ліквідація загоряння. Масштаби і причини пожежі встановлюються.

Нагадаємо, Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».