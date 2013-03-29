Пожежа на ТЕС залишила 12 тисяч городян без тепла й світла

Через пожежу на Вуглегірській ТЕС 12 тисяч жителів міста Світлодарськ (м. Дебальцеве) відрізані від комунікацій, але екологічної загрози для городян і жителів довколишніх населених пунктів і регіону немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький.

«Вода подаватиметься по годинах - 5 тисяч кубометрів на 3 доби. Ми підтягуємо 10 генераторів і запустимо очисні споруди. Забезпечимо людей і теплом. Вже куплені і роздаються обігрівачі», - сказав глава регіону. При цьому він додав: «Ситуація під контролем і вже завтра засідатиме штаб з відновлення станції».

На тему: Пожежу на ТЕС на Донеччині гасять 40 одиниць техніки та 190 людей

А.Шишацький також повідомив, що в даний момент пожежа на Вуглегірській ТЕС локалізована, але роботи щодо гасіння тривають.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в 15.14 в диспетчерську службу надійшла інформація про пожежу на Вуглегірській теплоелектростанції.

На місці пожежі рятувальники виявили тіло загиблого. Також три людини постраждали в результаті пожежі - двоє отримали отруєння чадним газом і один - опіки.

Вуглегірську ТЕС експлуатує Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго».