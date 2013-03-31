В Одесі у курортній зоні згорів житловий будинок (доповнена, відео)

Вогнем знищено один житловий будинок та дахи трьох житлових будинків на загальній площі 300 кв. м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. О 22.19 пожежу було ліквідовано силами 9 відділень Держслужби з НС.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні ДСНС в Одеській області, попередня причина пожежі - занесення джерела займання ззовні невстановленою особою.

«Пожежа почалася і поширювалася з будинку, в якому на даний час ніхто не проживає. Складність боротьби з полум`ям полягала в щільності забудови, відсутності протипожежних розривів, великій кількості дерев`яних конструкцій, відсутності під`їзду до місця пожежі. Рятувальники локалізували пожежу, не давши вогню поширитися на сусідні двоповерховий і 13-поверховий житлові будинки », - уточнили в управлінні.

Пожежа сталася на вулиці Педагогічній, в курортній зоні Одеси, де найдорожчі земельні ділянки.