В Одесі у курортній зоні згорів житловий будинок (доповнена, відео)
Учора о 20.52 в Приморському районі Одесі виникла пожежа в одноповерховому дерев`яному житловому будинку з розповсюдженням вогню на дахи трьох сусідніх приватних житлових будинків.
Вогнем знищено один житловий будинок та дахи трьох житлових будинків на загальній площі 300 кв. м, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. О 22.19 пожежу було ліквідовано силами 9 відділень Держслужби з НС.
Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні ДСНС в Одеській області, попередня причина пожежі - занесення джерела займання ззовні невстановленою особою.
«Пожежа почалася і поширювалася з будинку, в якому на даний час ніхто не проживає. Складність боротьби з полум`ям полягала в щільності забудови, відсутності протипожежних розривів, великій кількості дерев`яних конструкцій, відсутності під`їзду до місця пожежі. Рятувальники локалізували пожежу, не давши вогню поширитися на сусідні двоповерховий і 13-поверховий житлові будинки », - уточнили в управлінні.
Пожежа сталася на вулиці Педагогічній, в курортній зоні Одеси, де найдорожчі земельні ділянки.