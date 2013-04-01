Сім'я президента Кіпру заздалегідь вивела гроші з банків острова - ЗМІ

Фірма, підконтрольна родичам глави держави, за три дні до вимоги Єврогрупи про обкладення податками депозитів кіпрських банків зажадала дострокової оплати п'яти векселів банку Laiki на 21 млн євро , а гроші переправила до Лондона.

Таку інформацію поширюють грецькі ЗМІ. За останньою угодою з Єврогрупою банк Laiki підлягає реструктуризації та ліквідації, повідомляють Вести.ру.

Опозиційна Комуністична партія АКЕЛ закликала комісію з розслідування вивчити цю інформацію та інші повідомлення про переведення грошей за кордон напередодні рішення Єврогрупи. У партії заявили, що, враховуючи визнання міністра фінансів про те, що про майбутню "стрижку" внесків було відомо, слід вивчити та дані про переведення членами кабінету грошей за кордон.

Також опозиція вказує, що указ Центрального банку про реструктуризацію Bank of Cyprus суперечить початковим заявам міністра фінансів про списання приблизно 30% депозитів обсягом більше 100 тис. євро: відповідно до указу списання може доходити до 60%.