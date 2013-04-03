Офіційний курс валют на 3 квітня

Нацбанк офіційний курс гривні до світових валют на 3 квітня.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD - 799.3000 (на 2 квітня - 799.3000) 100 EUR - 1026.3012 (на 2 квітня - 1023.5037) 10 RUR - 2.5686 (на 2 квітня - 2.5693) Усі курси валют на 3 квітня

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter