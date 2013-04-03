Офіційний курс валют на 3 квітня
04:00, 03 квітня 2013Суспільство
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Нацбанк офіційний курс гривні до світових валют на 3 квітня.
Нацбанк офіційний курс гривні
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 квітня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD - 799.3000 (на 2 квітня - 799.3000)
100 EUR - 1026.3012 (на 2 квітня - 1023.5037)
10 RUR - 2.5686 (на 2 квітня - 2.5693)
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