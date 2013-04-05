"Архангела Михаїла" затримали і відправили до психіатрії

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар сімферопольського управління міліції Оксана Сорокопудова, злочин було скоєно 1 квітня.

За її словами, грабіжник виніс 20 тис. грн із відділення УкрСиббанку, погрожуючи проломити працівниці голову. Більшу частину грошей - 19 тисяч - він віддав матері.

34-річного грабіжника міліція затримала за кілька годин після злочину.

«Він назвався архангелом Михаїлом, сказав, що його всі повинні слухати. Чоловіка доправлено на обстеження в психіатричну лікарню. Результатів експертизи поки немає», - сказала О Сорокопудова.

Нагадаємо, наприкінці березня співробітники міліції затримали чоловіка, який озброєний пневматичним пістолетом і в масці Баби Яги пограбував продовольчий магазин у Сімферополі. 30-річний місцевий житель виніс із магазина 320 грн - всю виручку, яка була на той момент у касі. Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 КК (розбій). Санкція статті - від трьох до семи років ув’язнення.