Експерти розповіли про нові PR-технології в Інтернеті

Про це сказали експерти в ході круглого столу «Простір брехні: «чорні» PR-технології в Інтернеті».

«Коли компанія стикається з негативними відгуками про її діяльність в мережі, то є кілька варіантів реагування. Перший і найпростіший – не реагувати взагалі ніяк, другий – зробити офіційну заяву із спростуванням, третій – розміщувати на противагу позитивні коментарі, використовуючи фейкові акаунти», – розповів IT-спеціаліст Микола Єфанов. Але такі методи, за його словами, вже застаріли. Зараз все частіше використовуються інші механізми. Наприклад, розміщення великої кількості негативних коментарів, покликаних довести ситуацію до абсурду і відвести полеміку від основної теми, або ж негативних коментарів, які повинні здаватися «підступами конкурентів» і не викликати довіри.

«Ця ж технологія застосовується й із зворотного боку, коли з'являється якась кількість ботів, які нахвалюють ту чи іншу компанію або політика, але настільки незграбно, що складається враження, наче це невмілий PR. Один з останніх прикладів – так звані інтернет-боти Арбузова, про які нещодавно написали кілька сайтів», – вважає Микола Єфанов.

Варіанти реакції на такі інформаційні атаки потрібно розглядати в кожному конкретному випадку. «Був приклад з одним з мобільних операторів, на якого у всіх соціальних мережах обрушився потік критики і погроз від користувачів, більшість з яких згодом виявилися ботами. Але керівництво компанії дуже довго погоджувало варіанти дій. У результаті «війна» вщухла сама собою. Або закінчилося фінансування цієї атаки, або люди просто пробували свої сили і, не побачивши відповідної реакції, кинули цю справу», – розповів експерт з питань конкурентної розвідки Дмитро Золотухін.