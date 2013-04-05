На травневі свята пустять 15 додаткових поїздів

Про це повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, в південному напрямі курсуватимуть додаткові рейси поїздів № 210/209 Миколаїв - Київ - Миколаїв № 238/237 і № 282/281 Сімферополь - Київ - Сімферополь; № 502/501 Дніпропетровськ - Сімферополь - Дніпропетровськ; № 569/570 Донецьк - Сімферополь - Донецьк; № 519/520 і № 175/176 Харків - Сімферополь - Харків; № 590/589 Одеса - Севастополь - Одеса.

У західному напрямі - № 553/554 Київ - Тернопіль - Київ; № 217/218 і № 269/270 Київ - Івано-Франківськ - Київ; № 192/191 Львів - Київ - Львів; № 207/208 і № 537/538 Київ - Ужгород - Київ; № 225/226 Харків - Ужгород - Харків.

Як повідомляв УНІАН, з 6 квітня «Укрзалізниця» вводить іменні проїзні квитки, крім напрямів приміських і регіональних поїздів. При придбанні квитка іменні дані вносяться зі слів покупця, і документ, що засвідчує особу пасажира, не потрібний. Разом з тим, при посадці оригінал документа обов'язковий до пред'явлення.