Черновецький контролюватиме написи на урнах для сміття

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав розпорядження про демонтаж самовільно встановлених засобів зовнішньої реклами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, цим розпорядженням столичний мер доручив комунальному підприємству «Київреклама» та районним держадміністраціям Києва вжити заходів щодо ліквідації незаконних рекламних носіїв.

За даними першого заступника голови КМДА Дениса БАССА, по всьому місту фахівці нарахували близько 1,5 тис. об’єктів, які підлягають демонтажу. Рекламу самовільно встановили банківські відділення, товариства з обмеженою відповідальність, приватні підприємства, СПД, кав’ярні, букмекерські контори, приватні клініки, магазини, супермаркети та багато інших підприємств та організацій.

Як зазначив Д.БАСС, найпопулярнішими самовільно встановленими рекламними носіями є вивіски та написи на будівлях і спорудах, кронштейни на стінах, інформаційно-мережеві знаки, банери, лайтпостери, тумби, прапори та навіть урни для сміття. “Кожен незаконний рекламний об’єкт - це втрата коштів міським бюджетом. Зважаючи на це, Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив профільним службам Києва жорстко контролювати порядок розміщення рекламно-інформаційних засобів”, - підкреслив Д.БАСС.