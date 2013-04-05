На Харківщині підпалили мисливські угіддя

У Кегичівському районі Харківської області невідомі підпалили мисливські угіддя Українського товариства мисливців та рибалок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Кегичівського району Андрія Кудревича, мисливські угіддя були підпалені 4 квітня.

За його відомостями, пожежа охопила територію понад 10 га – вогонь знищив станцію перебування фазанів, інших диких птахів та звірів. Зараз Держекоінспекція проводить підрахунок збитків.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу) КК України. Розслідування перебуває на контролі прокуратури району.