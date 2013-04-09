Пам'ятник Мазепі забули в Києві на подвір'ї заводу (фото)

Про це сказано в депутатському зверненні, текст якого УНІАН передав помічник-консультант В.Кириленка в Полтавській області, голова обласної організації партії «За Україну» Олег Пустовгар.

Як зазначається у зверненні, мер Полтави Олександр Мамай продовжує ігнорувати указ Президента від 9 жовтня 2007 року «Про святкування 300-річчя подій, пов'язаних із військово-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи й укладенням українсько-шведського союзу».

В.Кириленко пише, що «невиправдано надовго затягнулося встановлення в Полтаві пам'ятника гетьману Івану Мазепі».

«Монумент, виготовлений на народні пожертвування, знаходиться на зберіганні в Київському художньо-виробничому комбінаті «Художник». Прошу вас вжити заходи щодо виконання діючого указу Президента й встановлення монументу на Соборній площі Полтави, неподалік від Свято-Успенського кафедрального собору», - зазначається в зверненні В.Кириленка до мера.

У зверненні до віце-прем'єр-міністра з гуманітарних питань Костянтина Грищенка В.Кириленко також звернув увагу, що в 2009 році побудована перша черга Меморіального комплексу козацької слави в с. Жуки Полтавського району.

«Цей край пов'язаний із багатьма подіями козацького визвольного руху, з іменами козацького літописця Самуїла Величка й кошового отамана Костя Гордієнка. Завдяки фінансовій підтримці Полтавської облдержадміністрації та Кабінету міністрів у 2009 році було відкрито каплицю Пресвятої Богородиці, насипано курган і встановлено пам'ятні знаки шведським і українським літописцям, а також гранітну брилу. Але відтоді, протягом 2010-2012 років, справа з місця не зрушилася», - підкреслив В.Кириленко.

Він підтримав ініціативу козацьких організацій щодо відновлення фінансування будівництва комплексу й необхідності встановлення на території заповідника «Поле Полтавської битви» гідного пам'ятного знаку полеглим українським козакам: як тим, що воювали на стороні російського царя Петра I, так і козакам війська Запорізького на чолі з кошовим отаманом Костянтином Гордієнком, які зі зброєю виступили на боці гетьмана І.Мазепи.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що пам'ятник І.Мазепі відкриють на Соборному майдані 27 червня 2009 року, в день 300-річчя Полтавської битви. Проте пізніше, перед святкуванням 300-річчя Полтавської битви, міська влада ввела мораторій на будівельні роботи в цьому місці, мотивуючи своє рішення збереженням політичної стабільності в місті на момент святкування круглої дати історичної битви. Особливого бажання встановити пам'ятник І.Мазепі не проявляє й нинішня обласна влада.

Зараз цей монумент вартістю 1 млн 300 тис. грн нікому не потрібен і стоїть на задньому дворі художньо-виробничого комбінату в Києві.