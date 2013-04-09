МВС відкрило кримінальне провадження за фактами випробування ліків на дітях

Управління МВС України у Полтавській області відкрило кримінальне провадження за фактами клінічних випробувань препарату «Доріпенем» на дітях у педіатричному відділенні Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це УМВС у Полтавській області повідомило у відповідь на звернення від групи народних депутатів від опозиції, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

У зверненні депутатів фракції «Батьківщина» Андрія Пишного, Олександри Кужель, Максима Бурбака, Юрія Вознюка, Геннадія Зубка, Андрія Головка, Тетяни Донець, Лілії Гриневич, Павла Петренка та Анатолія Диріва, від фракції ВО «Свобода» Олега Махніцького та фракції «УДАР» Романа Романюка народні депутати вимагають розслідувати відповідні факти проведення МОЗ випробування ліків на дітях та притягнути винних до відповідальності.

У документі зазначено, що в педіатричному відділенні Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні клінічне дослідження препарату «Доріпенем» на дітях проводилося без акредитаційного сертифікату майже півтора роки. Таким чином були порушені права пацієнтів та вимоги відповідного законодавства. Нині за даним фактом розпочате досудове розслідування.

За словами А.Пишного, службові особи Міністерства охорони здоров'я України фактично покривали проведення протизаконних клінічних випробувань лікарських засобів на дітях.

Клінічне дослідження терапії препаратом «Доріпенемом» в педіатричному відділенні Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні проводилося без акредитаційного сертифікату майже півтора року. Факти порушень чинного законодавства з боку Міністерства охорони здоров’я та організацій у сфері охорони здоров’я були викладені у поданні Генеральної прокуратури України. Проте МОЗ не вжило щодо цих фактів жодних заходів.

Із огляду на це, народні депутати від опозиції звернулися до генерального прокурора, голови Служби безпеки України, віце-прем’єр-міністра, відповідального за сферу охорони здоров’я, міністра внутрішніх справ України, міністра доходів і зборів з вимогою провести невідкладну перевірку численних фактів проведення протизаконних клінічних випробувань лікарських препаратів на дітях. А всіх посадовців, винних у летальних випадках, пов’язаних із застосуванням неперевірених препаратів та вакцин, притягнути до кримінальної відповідальності.

12 березня ц. р. Полтавська обласна прокуратура повідомила, що розпочала перевірку щодо клінічних випробувань на дітях медичного препарату, який не має акредитаційного сертифікату, за заявою одного з народних депутатів України.