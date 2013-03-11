Опозиція вимагає розслідувати випробування ліків на дітях

Група народних депутатів від опозиції вимагає від генерального прокурора України, голови СБУ, віце-прем’єр-міністра, відповідального за сферу охорони здоров’я, та міністра внутрішніх справ провести невідкладну перевірку “численних фактів протизаконних клінічних випробувань сумнівних лікарських засобів на дітях, а всіх посадовців, винних у летальних випадках через застосування неперевірених препаратів та вакцин, притягнути до кримінальної відповідальності”.

Про це йдеться у зверненні, яке сьогодні було направлено до керівників відповідних структур, повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ.

Авторами звернення є голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк, заступник голови фракції «Батьківщина» Андрій Іванчук, народні депутати від «Батьківщини» Павло Петренко, Олександра Кужель, Максим Бурбак, Андрій Пишний, Юрій Вознюк, Геннадій Зубко, Андрій Головко, Тетяна Донець, Лілія Гриневич та Анатолій Дирів, а також представник ВО «Свобода» Олег Махніцький і член фракції «УДАР» Роман Романюк.

У зверненні зазначається, що “протягом останніх двох років службові особи Міністерства охорони здоров'я України фактично покривали проведення протизаконних клінічних випробувань сумнівних лікарських засобів на дітях, про що свідчать численні факти”.

Зокрема, заявляють депутати, у відділенні дитячої ендокринної патології державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМНУ» 26 пацієнтів брали участь у клінічних випробуваннях китайського препарату «Джінтропін» після закінчення строку, визначеного страховим договором, а інформаційні згоди 9 пацієнтів, всупереч вимогам законодавства, були підписані лише одним із батьків, замість обов’язкових двох.

У зверненні йдеться, що у відділенні дитячої кардіології Науково-дослідного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ при дослідженні препарату «Босентан» виявлені випадки неповідомлення органів опіки і піклування про участь у клінічному випробуванні одного із дітей, а самі клінічні випробування проводилися без акредитаційного сертифікату закладу охорони здоров’я.

Також, наголошують депутати, клінічне дослідження терапії препаратом «Доріпенем» у педіатричному відділенні Полтавської обласної дитячої клінічної лікарні проводилося без акредитаційного сертифікату майже півтора року.

“У документах також підкреслюється, що у 2012 році Міністерство закупило вакцини проти гепатиту В неналежної якості у ПАТ «Фармстандарт-Біолік», наслідком чого стали численні летальні випадки. Лише за офіційними даними в результаті застосування зазначеної вакцини померло понад 10 дітей”, - йдеться у зверненні опозиції.