Побили активіста "Дорожнього контролю"

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України у Луганській області, даний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, кваліфіковано за статтею 125 частина 1 КК України (умисне завдання тілесних ушкоджень) і розпочато досудове розслідування.

В інтерв'ю кореспонденту УНІАН по телефону постраждалий - керівник Луганської обласної організації «Дорожнього контролю» Олександр Кузнєцов, повідомив, що живе у приватному секторі, ввечері намагається з будинку не виїжджати, але вчора близько 18.00 його викликав далекий знайомий, дуже наполягаючи на зустрічі. «Розмова була ні про що, я його підвіз додому і виїхав», - розповів О.Кузнєцов.

За його словами, під'їхавши до будинку, вийшов відкрити ворота. «На вулиці нікого не бачив і раптом почув тупіт, повернувся і одразу ж отримав удар, від якого я впав на землю. Їх було двоє. Один бив виключно по голові, другій бив по спині і ниркам. Знепритомнів. Коли прийшов до тями - викликав швидку. Разом зі швидкою приїхала і міліція. Написав заяву», - розповів О.Кузнєцов.

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У своїй заяві він написав, що пов'язує інцидент зі своєю громадською діяльністю.

«За тиждень до цього я звернувся до прокуратури Сєвєродонецка (місто поряд з м. Рубіжне) із заявою про посадовий злочин капітана», - заявив активіст «Дорожнього контролю».

На даний час О.Кузнєцов перебуває к травматологічному відділенні міської лікарні. «Діагноз – струс мозку. У мене множинні забої і садна на голові. Болять нирки», - уточнив він у телефонній розмові.