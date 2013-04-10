Губернатор поскаржився Януковичу, що на дорогах «сніг зійшов разом з асфальтом»

Президент України Віктор Янукович наголошує на необхідності проведення якісного ремонту автомобільних доріг у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з головою Луганської обласної державної адміністрації Володимиром Пристюком.

Водночас В.Пристюк запевнив В.Януковича, що загалом дороги в Луганській області у кращому стані, ніж у сусідніх регіонах.

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Разом з тим він визнав, що існує багато проблем, пов'язаних з комунальними дорогами, яких на балансі області 19 тис. кілометрів. «Як кажуть, на них сніг зійшов разом з асфальтом», - сказав губернатор.

За словами голови Луганської ОДА, зараз на цих дорогах здійснюється ямковий ремонт. До робіт залучено не лише сили комунальних структур області, а й ряд інших підприємств, сказав він.

Крім того, зазначив В.Пристюк, активно ведуться роботи на трасі Луганськ-Донецьк. До цих робіт залучена велика кількість техніки, і вони виконуються в повному обсязі, сказав він.

Президент під час розмови акцентував увагу на питанні будівництва об'їзної дороги навколо Луганська, оскільки рух великогабаритного транспорту через обласний центр впливає як на здоров'я його мешканців, так і на стан покриття.

«Це дуже важливе питання... Цю роботу потрібно продовжувати, і її потрібно завершувати. Потрібно вивести транспорт за межі міста», - наголосив В.Янукович.

Як поінформував главу держави голова Луганської ОДА, питанню будівництва об'їзної дороги навколо обласного центру приділяється велика увага, і в цей час завершуються проектні роботи щодо цього об'єкту.

Під час зустрічі В.Пристюк також доповів Президентові про соціально-економічну ситуацію в Луганській області, роботу органів влади щодо запобігання повеням. За його словами, діючий штаб забезпечений усім необхідним для роботи, під час активного танення снігу фахівці оглянули всі водойми краю і русло річки Сіверський Донець. Луганські фахівці також активно співпрацюють з колегами із західних регіонів та Київської області.

Говорячи про підготовку до весняно-польових робіт, голова Луганської ОДА зазначив, що добре збереглися посіви озимих культур, тому цього року область сподівається зібрати хороший урожай.

Також В.Пристюк доповів Президентові про низку проектів, реалізація яких запланована на цей рік. Це, зокрема, будівництво обласного перинатального центру, Центру медицини катастроф, зведення другої черги центру адміністративних послуг.

За словами голови Луганської ОДА, під час зустрічі з главою держави також обговорювалися питання, пов'язані з роботою вугільних підприємств та перспективи їх розвитку, повідомили у прес-службі.