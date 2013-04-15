Уряд підвищив пенсії 350 тисячам українців

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Документом визначено коефіцієнт збільшення середньомісячної заробітної плати за попередній рік – 1, 0298, який відповідає 20% темпів зростання середньомісячної заробітної плати за 2012 рік у порівнянні з 2011 роком.

Таким чином, громадяни отримають підвищення в розмірі від 35 до 135 грн. Так, згідно із Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», підвищення очікує на 348,72 тис. осіб.

При середній пенсії 2 227 грн розмір підвищення становитиме 35 грн. Для 380,35 тисячі «чорнобильців», які на сьогодні в середньому отримують пенсії в розмірі 3 904 грн, підвищення становитиме 116 грн. Також додатково по 78 грн до пенсії отримають колишні військовослужбовці, які в середньому отримують 2 613 грн, пояснили в Кабміні.