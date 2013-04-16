Севастополь залишився без світла

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі “Севастопольенерго”, внаслідок аварії, яка сталася сьогодні близько 09.30 відключилися дві лінії 330 кВт.



Наразі практично весь Севастополь залишається без світла, окрім тих військових частин і установ, де в аварійному режимі підключені дизель-генератори. За інформацією прес-служби, енергетикам вже вдалося подати живлення на третій гідровузол, що є основним в системі підкачки води в місто.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДСНС у місті Севастополі, після виникнення аварійної ситуації були направлені спецавтомобілі з дизель-генераторами в основні міські лікарні, у тому числі два пологові будинки.

Як стало відомо з поінформованих джерел, внаслідок аварії в Кримській енергосистемі подібна ситуація склалася і в багатьох інших населених пунктах Кримського півострова.