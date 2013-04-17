Дефіцит бюджету за підсумками року не перевищить планових показників – експерти

Дефіцит бюджету на нинішній момент нижче запланованого рівня завдяки ощадливій політиці уряду. А в разі зниження надходжень від податків і зборів в уряду завжди є додаткові джерела грошей.

Так експерти прокоментували інформацію про те, що за підсумками першого кварталу поточного року держбюджет недоотримав 600 млн грн доходів.

Експерти відзначають, що в поточному році перший квартал для бюджету виявився більш вдалим, ніж у 2012-му – надходження зросли на 8,3%. Крім того, експерти відзначають, що зараз дефіцит бюджету знаходиться на більш низькому рівні, ніж заплановано в держбюджеті-2013. «Бережлива боргова політика дозволила звести держбюджет з дефіцитом на 13,4 млрд грн нижче, ніж заплановано бюджетним розписом на цей період», – зазначає Ігор Путілін, керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії «АРТ-Капітал».

У свою чергу Олександр Паращій, керівник відділу аналітики інвесткомпанії «Concorde Capital», зазначає, що така ситуація на початку року нетипова. «Це не є проблемою, оскільки дефіцит бюджету зараз становить лише 8,3% від планового бюджетного показника. Ми дотримуємося нашого прогнозу, що дефіцит не перевищить 3% ВВП, як це передбачено бюджетом», – зазначив експерт.

Аналітики вважають, що незначні недобори бюджету можуть бути покриті за рахунок перерахування доходів Національного банку. «Міністерству фінансів доведеться цього року або сильно економити, або просити Нацбанк про більш активні перерахування до бюджету», – зазначають у своєму огляді аналітики інвесткомпанії КІНТО.

Крім того, зараз Міністерство фінансів без проблем залучає позикові ресурси на внутрішньому ринку, які дозволяють не тільки рефінансувати старі борги, а й у разі потреби можуть бути спрямовані на покриття бюджетного дефіциту. Наприклад, напередодні на черговому аукціоні Мінфін залучив 3,27 млрд грн, з яких 2,6 млрд будуть спрямовані на погашення раніше випущених ОВДП, включаючи купонний дохід по них. Експерти допускають, що в поточному році доходи бюджету можуть трохи знизитися не тільки через складну економічну ситуацію, а й через зниження ставок деяких податків. У той же час більшість експертів очікують пожвавлення економічної активності в Україні, що пов'язано з подоланням кризи в Єврозоні і США – це призведе до відновлення попиту на український експорт. Таким чином, у другому півріччі доходи бюджету можуть збільшитися.

Як повідомлялося раніше, за інформацією Мінфіну дефіцит держбюджету України за підсумками I кварталу поточного року склав 4,2 млрд грн, або 8,3% від плану на рік. Таким чином, держбюджет зведений з дефіцитом на 13,4 млрд грн нижче, ніж було заплановано. Доходи зведеного бюджету в I кварталі склали 106,8 млрд грн, що вище на 8,3%, ніж за аналогічний період минулого року. Як пояснив Мінфін, недобір 600 млн грн за підсумками першого кварталу пов'язаний зі зниженням надходжень ПДВ з імпортних товарів. Законом про Держбюджет-2013 його доходи визначені в розмірі 362,83 млрд грн, витрати – 412,061 млрд грн. Дефіцит запланований на рівні до 50,532 млрд грн.