Інвестора для збереження замку на Черкащині шукатимуть на аукціоні

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, у с. Леськове Монастирищенського району Черкаської області знаходиться військове містечко №1, до складу якого входить 40 будівель, розташованих на земельній ділянці площею 88,8 га.

Фонди цього військового містечка, вивільнені з 2004 року, перебувають на балансі квартирно-експлуатаційного відділу Черкас і під охороною однієї з військових частин Міністерства оборони України.

Частина фондів військового містечка №1 розташована на території «Садиби Даховських», яка відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської обласної ради народних депутатів визначена пам'яткою архітектури місцевого значення.

До складових даного пам'ятника архітектури, зокрема, входить склад площею 1620 кв. м, головний будинок, палац, замок. Відповідно до Акту обстеження нерухомого майна, фізичний знос даної будівлі складає 54%.

З метою наповнення спеціального фонду Державного бюджету України, квартирно-експлуатаційним відділом Черкас були укладені договори оренди нежитлових приміщень у 17 будинках військового містечка №1 з переможцем конкурсу ТОВ «Торгово-промислова компанія «Регіон».

Враховуючи те, що в об'єкти оренди увійшли будівлі, які є пам'ятками архітектури місцевого значення, орендарем укладено з Управлінням містобудування та архітектури Черкаської облдержадміністрації охоронні договори на пам'ятку культурної спадщини.

В охоронних договорах визначено обов'язок орендаря з утримання пам'ятки в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Цими ж договорами передбачено, що орендар не має права на приватизацію переданого в оренду військового майна.

У той же час будівлі та споруди військового містечка №1 включені в проект додаткового переліку нерухомого військового майна Збройних Сил, яке може бути відчужено. У зв'язку з цим Міноборони планує реалізувати фонди зазначеного військового містечка на аукціоні.

Довідка. Архітектурно-ландшафтний комплекс «Садиба Даховських» знаходиться в селі Леськове за 5 км від райцентру Монастирище Черкаської області. Вона є архітектурно-ландшафтною пам'яткою обласного значення, займає 89 га землі. В її комплекс входить замок, територія з листяним парком на лівому березі річки Конелкі й хвойною частиною парку на правому березі, гребля з водосховищем і «островом кохання», сад, орна земля.

Засновниками цього маєтку є 4 покоління польських поміщиків Даховських, які володіли Леськовим та навколишніми селами з 1770-х років до 1917 року.

На даний момент садиба і замок закриті для відвідувань.