Проти київської психлікарні відкрили три кримінальні справи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях розпочато за фактами замаху на одержання хабара з боку медпрацівників, незаконного поміщення особи до психіатричного закладу та замаху на шахрайство, уточнили в прокуратурі.

Відомості про кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ст. 15 ч. 3 ст. 368 КК України (замах на одержання хабара особою, яка займає відповідальне становище), ч.1 ст.151 КК України (незаконне поміщення в психіатричний заклад завідомо психічно здорової людини) та ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України (замах на шахрайське заволодіння майном в особливо великих розмірах).

Організацію та проведення досудового розслідування доручено Шевченківському та Подільському райуправлінням міліції Києва.

В ході розслідування слідчими встановлюється коло осіб, причетних до скоєння зазначених кримінальних правопорушень, та з’ясовуються підстави перебування громадян у медзакладі.

Також на вимогу прокуратури буде витребувано та перевірено правовстановлюючі документи на майно пацієнтів та повноту вжитих заходів щодо його збереження.

Крім того, столичною прокуратурою ініційовано проведення контролюючими органами перевірки умов перебування пацієнтів у Київській міській клінічній психоневрологічній лікарні № 1 та якість наданої їм медичної допомоги.

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Як повідомлялося, журналістам телеканалу «1+1» вдалося зняти на відео кадри, які свідчать про жахливі умови утримання пацієнтів у психоневрологічних диспансерах.

«Зокрема, в Київській психоневрологічній лікарні №1 утримуються не лише важкохворі, але й цілком здорові люди. Проте до них ставляться гірше, ніж до тварин», - повідомляє ТСН.ua з посиланням на сюжет програми "Гроші" телеканалу «1+1», а також додає відео.

За словами однієї із співробітниць установи, «лікування абсолютно ніякого немає», «пацієнтам не дають води, їжі», «більшість з голодуючих змушена буквально красти хліб, щоб хоч якось прогодуватися».

«Тричі на день тільки одна ячна крупа. Дається чай несолодкий. Але в смертній палаті чай часто не дають, тому що уникають, щоб вони не ходили до туалету», - зазначила працівниця медзакладу.

«Водночас у медзакладі процвітає корупція. Лікарі за відносно невеликі гроші здатні здорову людину зробити психом», - йдеться у повідомленні.