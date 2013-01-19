Прокуратура обіцяє перевірити як міліціонер здав до психушки чоловіка коханки

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Як зазначається в повідомленні, під час пікетування приміщення прокуратури Київської області активісти вимагали покарати працівників міліції та спеціалізованого медичного закладу, які, на думку громадських активістів, причетні до поміщення громадянина на примусове лікування.

Письмова заява цієї громадської організації, подана до прокуратури напередодні пікетування, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато досудове розслідування.

Розслідування вказаної інформації організовано за двома напрямками – правомірність дій посадових осіб органів внутрішніх справ, які доставляли громадянина до лікарні, а також законність дій медичного персоналу щодо поміщення та утримання вказаного громадянина на лікуванні, зазначається в повідомленні.

За результатами розслідування буде надана оцінка діям вищевказаних осіб. У разі, якщо буде встановлено перевищення ними своїх службових обов’язків або ознаки інших правопорушень, винні особи відповідатимуть згідно чинного законодавства, запевнили в прокуратурі.

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Як повідомляє сайт Новий регіон - Київ, в п'ятницю біля прокуратури Київської області відбувся пікет «Каральна психіатрія не пройде!».

Громадські діячі заявили про кричущий випадок: у місті Вишгород міліціонер викрав чоловіка своєї коханки Сергія Хищного, насильно, без рішення суду, помістив у психіатричну лікарню, щоб при розлученні отримати квартиру.

Як стверджували пікетники, С.Хищного вже два тижні незаконно утримують в обласному психоневрологічному диспансері № 2 в м. Ворзелі.

Учасники акції спробували звернутися до прокурора Київської області Михайла Витязя з вимогою припинити свавілля медичних працівників та міліціонерів.

Як стверджують пікетувальники, лікарі та правоохоронці намагаються змусити Сергія заднім числом підписати документ про добровільну згоду на обстеження. Однак органи правопорядку не реагують на заяви про скоєний злочин.