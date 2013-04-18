Експерти: Українці активно продають долари через бідність

Зростання продажу валюти з боку населення в Україні зумовлене винятково зниженням реальних доходів українців, що змушує їх використовувати заощадження в іноземній валюті.

Про це йдеться у звіті "Ukrainian Economic Trends Forecast: 2Q 2013" аналітичної групи "Da Vinci AG". Експерти зазначають, що таким чином, немає ніяких підстав говорити про суттєве зниження попиту населення на іноземну валюту і прогнозують збереження тенденції у другому кварталі поточного року. повідомляє ТСН.

"Населення продовжить скуповувати валюту, однак при цьому темпи її продажу фізичними особами будуть поступово рости під впливом погіршення їх матеріального стану", - говорять експерти.

Вони також вважають, що в законодавчій і регуляторній сферах, ймовірно, продовжать з'являтися ініціативи, спрямовані на стимулювання населення до відмови від використання іноземної валюти.

У цілому за оцінками "Da Vinci AG", незважаючи на виплати, які припадають на другий квартал, Нацбанку вдасться зберегти курс гривні до кінця першого півріччя на рівні 8,0-8,15 грн. Крім того, експерти вважають, що курс євро буде підтримувати свої позиції, відвойовані в 2012 році і протягом II кварталу 2013 року буде перебувати в межах 10,3-10,9 грн.

Нагадаємо, за даними НБУ, в березні фізичні особи купили в банків валюти на суму 1,256 млрд. дол., а продали - на 1,253 млрд. дол. У лютому населення купило в банків валюту на 1,335 млрд. дол., а продало - на 1,114 млрд. дол.