ЗМІ: Українці припинили скуповувати валюту

Експерти пояснюють це зменшенням девальваційних очікувань громадян, а також зростанням обсягу роздрібних покупок. За оцінками фінансистів, найближчим часом ситуація залишиться стабільною, за винятком травня, коли іноземні компанії будуть мати потребу в валюті для виплати дивідендів, пише Коммерсант-Україна.

Українські громадяни купили у березні готівкової валюти всього на $ 2,7 млн ​​більше, ніж продали банкам, повідомили в п'ятницю в Нацбанку. Такого низького попиту на роздрібному ринку не було вже 4,5 роки. Минулого разу населення проявило такий низький інтерес до валюти в липні 2008 року, коли громадяни продали банкам на $ 54 млн більше, ніж викупили.

Для порівняння - за два перші місяці цього року обсяг відтоку валюти з фінсектора склав $ 423 млн. Завдяки такому низькому попиту Нацбанку не довелося витрачати міжнародні валютні резерви для підтримки курсу - в березні вони зросли на $ 17 млн. Стабільним був і курс національної валюти - за даними валютного індикатора, за місяць долар подешевшав на 1,5 коп., а євро - на 21 коп.

У Нацбанку пояснюють падіння попиту на іноземну валюту великою довірою громадян до гривні. У минулому році високий попит на готівкову валюту був спровокований девальваційними очікуваннями через парламентські вибори. В результаті жовтень став рекордним місяцем за чистим попитом, коли населення купило валюти на $ 2,1 млрд більше, ніж продало банкам.