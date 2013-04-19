Завтра в Україні - до +24°

Завтра, 20 квітня, на території України збережеться тепла й без опадів погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, лише вдень у західних та північних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний (вночі у західних та північних областях південно-західний), 5-10 м/с, в Криму і Приазов'ї окремі пориви 15-18 м/с.

Температура вночі становитиме 6-11° тепла; вдень 19-24°, в Криму на узбережжі морів та на крайньому заході країни 12-17°; в гірських районах вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, без опадів, лише ввечері місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 6-11° тепла, вдень 19-24°; у Києві вночі близько 10° тепла, вдень 21-23°.