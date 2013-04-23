Чехія винесе питання введення євро на референдум

"Головною умовою прийняття євро має бути рішення виборців на референдумі", - сказав Нечас, передає РІА Новости.

Глава уряду Чехії зазначив, що зараз не можна говорити про конкретні терміни введення єдиної європейської валюти. "Було б помилкою встановлювати конкретну дату приєднання до євро, тому що ситуація в єврозоні розвивається дуже динамічно", - пояснив Нечас.

Напередодні президент Чехії Мілош Земан в інтерв'ю німецькій газеті Passauer Neue Presse сказав, що Чехія могла б стати членом єврозони протягом найближчих п'яти років. Раніше сам Земан заявив, що на відміну від свого попередника на посту глави держави, відомого євроскептика Вацлава Клауса, є "єврофедералістом і прихильником введення єдиної європейської валюти - євро". Зараз у країні більше противників, ніж прихильників введення євровалюти. Експерти пов'язують це з економічною кризою і проблемами в самій зоні євро.