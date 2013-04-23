Провідник потягу ховав у себе в купе майже тисячу монет

11:04, 23 квітня 2013
Суспільство
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Майже тисячу монет різних країн світу виявили в потязі «Кишинів-Москва» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці.

Власником знахідки виявився громадянин Молдови / Фото : nashpoezd.narod.ru

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі України, під час перевірки потяга в пункті контролю «Хутір-Михайлівський» спільна оглядова група виявила в одному з вагонів пакунок з монетами, прихований в робочому купе провідника. Власником знахідки виявився громадянин Молдови, провідник цього потягу.

Конфіскат працівники пункту пропуску вилучили для проведення відповідної експертизи.

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