Провідник потягу ховав у себе в купе майже тисячу монет

Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі України, під час перевірки потяга в пункті контролю «Хутір-Михайлівський» спільна оглядова група виявила в одному з вагонів пакунок з монетами, прихований в робочому купе провідника. Власником знахідки виявився громадянин Молдови, провідник цього потягу.

Конфіскат працівники пункту пропуску вилучили для проведення відповідної експертизи.