Провідник потягу ховав у себе в купе майже тисячу монет
11:04, 23 квітня 2013Суспільство
704 0
Майже тисячу монет різних країн світу виявили в потязі «Кишинів-Москва» прикордонники Сумського загону спільно з працівниками митниці.
Власником знахідки виявився громадянин Молдови / Фото : nashpoezd.narod.ru
Як повідомили УНІАН у Держприкордонслужбі України, під час перевірки потяга в пункті контролю «Хутір-Михайлівський» спільна оглядова група виявила в одному з вагонів пакунок з монетами, прихований в робочому купе провідника. Власником знахідки виявився громадянин Молдови, провідник цього потягу.
Конфіскат працівники пункту пропуску вилучили для проведення відповідної експертизи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter