Бориспіль відновив роботу
22:03, 25 квітня 2013Суспільство
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Міжнародний аеропорт «Бориспіль» відновив роботу у штатному режимі, припинену через анонімне повідомлення про замінування.
Аеропорт Бориспіль знову працює
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, фахівці не виявили вибухівки на території аеропорту.
У даний час правоохоронці продовжують вживати заходів зі встановлення аноніма, який повідомив про замінування аеропорту, скориставшись стаціонарним вуличним таксофоном.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у міжнародному аеропорту «Бориспіль» через анонімне повідомлення про замінування було евакуйовано близько 900 осіб: пасажири та персонал. Затримано відправлення 19 рейсів.
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