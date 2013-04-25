Бориспіль відновив роботу

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області, фахівці не виявили вибухівки на території аеропорту.

У даний час правоохоронці продовжують вживати заходів зі встановлення аноніма, який повідомив про замінування аеропорту, скориставшись стаціонарним вуличним таксофоном.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ввечері у міжнародному аеропорту «Бориспіль» через анонімне повідомлення про замінування було евакуйовано близько 900 осіб: пасажири та персонал. Затримано відправлення 19 рейсів.