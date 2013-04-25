В аеропорту Бориспіль евакуювали 900 людей (оновлено)

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» через анонімне повідомлення про замінування евакуйовано пасажирів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.

«З усіх терміналів пасажири, які не пройшли формальності (паспортний контроль), були виведені на вулицю. Ті, хто пройшов контроль, залишились в терміналах», - пояснили у прес-службі.

Співрозмовник агентства запевнив, що жодної паніки серед пасажирів не було.

«Все відбувалося спокійно», - сказав він.

За подробицями інциденту у прес-службі порадили звертатись до компетентних органів.

Водночас на онлайн-табло аеропорту міститься інформація, що літаки прибувають і відбувають.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області, інформація про вибухівку в «Борисполі» надійшла близько 1,5 години тому. Вжитими заходами правоохоронців з трьох терміналів було евакуйовано 900 осіб, включаючи пасажирів, персонал та осіб, які зустрічали пасажирів.

Затримано 19 рейсів, що були заплановані на відліт. Також не випускають пасажирів, які прибули 9 рейсами до Києва.

Вибухо-технічні служби обстежують територію аеропорту, інші оперативні підрозділи вживають заходів зі встановлення місця знаходження та затримання аноніма.