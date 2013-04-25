В аеропорту Бориспіль евакуювали 900 людей (оновлено)
Надійшло анонімне повідомлення про замінування.
У міжнародному аеропорту «Бориспіль» через анонімне повідомлення про замінування евакуйовано пасажирів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі аеропорту.
«З усіх терміналів пасажири, які не пройшли формальності (паспортний контроль), були виведені на вулицю. Ті, хто пройшов контроль, залишились в терміналах», - пояснили у прес-службі.
Співрозмовник агентства запевнив, що жодної паніки серед пасажирів не було.
«Все відбувалося спокійно», - сказав він.
За подробицями інциденту у прес-службі порадили звертатись до компетентних органів.
Водночас на онлайн-табло аеропорту міститься інформація, що літаки прибувають і відбувають.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Київській області, інформація про вибухівку в «Борисполі» надійшла близько 1,5 години тому. Вжитими заходами правоохоронців з трьох терміналів було евакуйовано 900 осіб, включаючи пасажирів, персонал та осіб, які зустрічали пасажирів.
Затримано 19 рейсів, що були заплановані на відліт. Також не випускають пасажирів, які прибули 9 рейсами до Києва.
Вибухо-технічні служби обстежують територію аеропорту, інші оперативні підрозділи вживають заходів зі встановлення місця знаходження та затримання аноніма.