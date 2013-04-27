Ведучий ТВі пояснив, чому колектив телеканалу оголосив страйк

Про це заявив депутат від партії "Батьківщина" Андрій Шевченко в ефірі "Шустер Live".

"В понеділок буде спроба продовжити переговори, і важливо, щоб колектив у повному складі брав у них участь", - сказав він.

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Водночас ведучий ТВі Андрій Сайчук пояснив, чому колектив каналу оголосив страйк.

"Ми не є на позиції жодної зі сторін конфлікту. Це дуже важливо для нас. Інша справа, що, скажімо, якщо ми зараз виходимо в ефір, так чи інакше підтримуємо те, що сталося на каналі…", - цитує Українська правда.

"Зараз ми в стані перемовин. Намагаємося вести переговори з новим керівництвом. Сьогодні тричі ми не змогли це зробити, оскільки найбільша наша вимога, з якої ми починаємо висувати наші умови – гарантія мораторію звільнень на період переговорів, а також повернення (ведучого) Павла Шеремета", - додав Сайчук.