Ведучий ТВі пояснив, чому колектив телеканалу оголосив страйк
У понеділок перемовини з новим керівництвом ТВі будуть продовжені.
Про це заявив депутат від партії "Батьківщина" Андрій Шевченко в ефірі "Шустер Live".
"В понеділок буде спроба продовжити переговори, і важливо, щоб колектив у повному складі брав у них участь", - сказав він.
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Водночас ведучий ТВі Андрій Сайчук пояснив, чому колектив каналу оголосив страйк.
"Ми не є на позиції жодної зі сторін конфлікту. Це дуже важливо для нас. Інша справа, що, скажімо, якщо ми зараз виходимо в ефір, так чи інакше підтримуємо те, що сталося на каналі…", - цитує Українська правда.
"Зараз ми в стані перемовин. Намагаємося вести переговори з новим керівництвом. Сьогодні тричі ми не змогли це зробити, оскільки найбільша наша вимога, з якої ми починаємо висувати наші умови – гарантія мораторію звільнень на період переговорів, а також повернення (ведучого) Павла Шеремета", - додав Сайчук.