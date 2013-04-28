Завтра в Україні місцями очікуються дощі та грози
14:33, 28 квітня 2013Суспільство
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Завтра вночі у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях, вдень у західних та східних областях місцями очікуються короткочасні дощі, грози, пориви вітру 15-20 м/с.
Завтра в Україні дощитиме
На решті території України - без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Вітер північно-західний, вдень на Правобережжі південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, у західних областях місцями 4-8°, вдень 17-22°, на півдні і Закарпатті до 28°, у Чернігівській і Сумській областях 14-18°.
У Києві та області у понеділок - без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Температура по області вночі 9-14°, вдень 17-22°, у Києві вночі 12-14°, вдень 18-20°.
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