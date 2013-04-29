Аграрії завершать посів ярових культур до середини травня

На сьогодні вже посіяно понад 5 мільйонів га, або 62% від прогнозованих площ. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«Зараз триває сівба пізніх ярових зернових і зернобобових культур. Кукурудза на зерно посіяна на площі 2,2 мільйона гектарів, або 47% до прогнозу; цукровий буряк − 230 тис. га, або 79%; соняшник − 2,5 мільйона га, або 64%; а також соя − 413 тис. га, або 29%. Ми очікуємо, що вже до середини травня на всій території України посів основних ярових культур завершиться», − поінформував міністр.

Зараз також розпочато сівбу пізніх круп'яних культур (гречки, проса, рису), оптимальні агротехнологічні терміни для якого триватимуть до кінця травня.

Глава відомства також відзначив, що в поточному році у сільгоспвиробників значно краще в порівнянні з попередніми роками ресурсне забезпечення, щоб успішно завершити посівну.

«У аграріїв зараз є 1266 тисяч тонн мінеральних добрив, або 131% від потреби. І це на 16% більше, ніж торік. Також сільгоспвиробники мають достатню кількість засобів захисту рослин − 99% від потреби насіння ярових зернових і зернобобових культур», − підкреслив Микола Присяжнюк.

Також міністр зазначив, що підприємства АПК активно залучають фінансові ресурси для проведення весняно-польових робіт. Вони вже залучили кредитів на суму 6 млрд гривень.

Крім того, здійснюється постійний моніторинг стану посівів озимих культур, проводиться друга підгодівля і захист від хвороб і шкідників.