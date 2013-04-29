У Сімферополі будівельний кран впав на вантажівку

Як повідомила прес-служба кримського управління ДержСНС, інцидент стався сьогодні вдень, 29 квітня, на вулиці Лексина.

За даними рятувальників, працівники приватної будівельної фірми проводили випробування баштового крана. "На 7-8 хвилині він впав на МАЗ "Івановець, - зазначили в ДержСНС.

Співробітники Держслужби гірничого нагляду і промислової безпеки встановлюють обставини події.