У Сімферополі будівельний кран впав на вантажівку
17:27, 29 квітня 2013Суспільство
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У Сімферополі на будмайданчику впав баштовий кран. Жертв немає.
Кран простояв 7 хвилин
Як повідомила прес-служба кримського управління ДержСНС, інцидент стався сьогодні вдень, 29 квітня, на вулиці Лексина.
За даними рятувальників, працівники приватної будівельної фірми проводили випробування баштового крана. "На 7-8 хвилині він впав на МАЗ "Івановець, - зазначили в ДержСНС.
Співробітники Держслужби гірничого нагляду і промислової безпеки встановлюють обставини події.
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