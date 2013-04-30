На 1 травня синоптики обіцяють короткочасний дощ
14:03, 30 квітня 2013Суспільство
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У перший день травня в Україні потеплішає до 29°.
Температура - 29° тепла / Фото : photo.i.ua, Oboltus
1 травня в західних обласна України, вдень і у північних та Вінницькій областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.
Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.
Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.
Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на Львівщині, Волині та Рівненщині 15-20°.
У києві та області вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.
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