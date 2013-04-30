На 1 травня синоптики обіцяють короткочасний дощ

1 травня в західних обласна України, вдень і у північних та Вінницькій областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, при грозах подекуди пориви та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 24-29°, на Львівщині, Волині та Рівненщині 15-20°.

У києві та області вночі без опадів, вдень можливий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура на Київщині вночі 11-16°, вдень 24-29°. У м. Києві температура вночі 14-16°, вдень 26-28°.