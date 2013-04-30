Донецька область - чемпіон за обсягом боргів із зарплати

Донецька область залишається лідером за обсягом накопиченої заборгованості із заробітної плати, який у квітні становив 253,7 млн грн, що на 0,7 млн грн більше від показника заборгованості у березні (253 млн грн). Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, слідом за Донецькою областю йде Харківська область з обсягом заборгованості у квітні в 99,3 млн грн проти 97,5 млн грн у березні. Третьою за обсягами заборгованості є Київська область, що наростила заборгованість у квітні на 31,5 млн грн – до 87,4 млн грн проти 55,9 млн грн у березні.

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Найменший обсяг заборгованості зафіксований у Чернівецькій області – 0,4 млн грн проти 0,1 млн грн у березні.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні у березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим, і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн. Частка економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості становила 596,8 млн грн (55,3%), частка підприємств-банкрутів – 423,6 млн грн (39,3%)

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості, як і раніше, зафіксований у промисловості – 565,5 млн грн. Найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту і розваг – 698 тис. грн, а також інформації і телекомунікації – 744 тис. грн.