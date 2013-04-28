У Донецьку людям не віддають зарплат навіть попри судові рішення

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила в своєму виступі на міжвідомчій нараді прокуратури перший заступник прокурора м. Донецька Юлія Куликова.

«Сьогодні проблемним є питання низького рівня реального виконання судових рішень, прийнятих по позовах і заявах прокурорів про стягнення заборгованості по заробітній платі громадянам. На даний час невиконаними залишаються 561 рішення на загальну суму 6,5 млн грн», - сказала Ю.Куликова.

Вона також підкреслила, що залишається сьогодні актуальним для Донецька питання погашення заборгованості по виплаті заробітної плати на підприємствах-банкрутах, яка склалася перед працівниками 24 підприємств на суму понад 34 млн грн. За словами прокурора, тільки працівникам Авіакомпанії «Донбассаеро» заборговували 10,8 млн грн, ВАТ «Точмаш» - 7,4 млн грн, Тресту «Донбассшляхбуд» - 6,7 млн грн.

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«Багато підприємств-банкрутів мають майно, проте тривалий час його реалізація не проводиться», - сказала Ю. Куликова і додала, що перевірки законності розпорядження майном підприємств-банкрутів з боку арбітражних керівників, повнота ухвалення ними заходів з погашення заборгованості по виплаті зарплати органами прокуратури і внутрішніх справ «практично не проводилися».

Прокурор пояснила, що велику проблему даної категорії становлять підприємства, які за наявності заборгованості не мають майна або воно не є ліквідним. При цьому контролюючі органи, що входять в комітет кредиторів, не ініціюють виключення даного майна з ліквідаційної маси, не реагують на бездіяльність ліквідаторів з його реалізації і своєчасному закриттю ліквідаційного балансу. Серед таких підприємства банкрути «Росукройл», «Експометал», «Донецькавтотранс», «Донецькліскомунгосп» та інші.

Ю.Куликова нагадала, що в цілому на сьогоднішній день заборгованість по заробітній платі мають 72 підприємства міста на загальну суму 63,6 мл. грн, з них - 69 підприємств, піднаглядних органам прокуратури, на загальну суму 48 млн грн.