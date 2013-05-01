Ріелтор вимагала по 8 тис. дол. за кожну кімнату в гуртожитку

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури м. Миколаєва, в грудні 2012 року до директора ріелторської контори звернулася місцева жителька з приводу отримання й оформлення кімнат у гуртожитку. Ріелтор повідомила відвідувачці, що вплине на ухвалення позитивного рішення посадовцями й допоможе оформити чотири кімнати в гуртожитку лише за умови передачі їй 32 тис. доларів (по 8 тис. доларів за кожну кімнату).

Вчора, 29 квітня, при отриманні 16 тис. доларів США директора ріелторської контори було затримано співробітниками прокуратури міста та міліції.

За цим фактом слідчим відділом МГУ УМВС України в Миколаївській області почато досудове розслідування.

У діях зловмисниці вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 - ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме - закінчений замах на отримання неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, - зазначив прокурор прокуратури м. Миколаєва Максим Олефір. Ці статті передбачають покарання позбавленням волі до восьми років з конфіскацією майна.