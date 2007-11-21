Кузьмук доповів: ситуація з безпекою жахлива і вимагає втручання Януковича

Віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК наполягає на необхідності термінового втручання уряду в ситуацію з безпекою польотів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КУЗЬМУК заявив сьогодні на засіданні уряду.

«14 листопада ви, Віктор Федорович, поставили чітке завдання розібратися і підготувати проект розпорядження про безпеку польотів, підготовку льотчиків Міністерства оборони та інших військових формувань. Доповідаю, що ми ретельно розглянули це питання з усіма силовими структурами, які мають авіацію. Ситуація жахлива і вимагає негайного втручання», - сказав О.КУЗЬМУК.

Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що вже підготовлені відповідні пропозиції і запропонував розглянути сьогодні на засіданні уряду проект розпорядження про заходи із забезпечення безпеки польотів.