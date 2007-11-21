Кузьмук доповів: ситуація з безпекою жахлива і вимагає втручання Януковича
11:56, 21 листопада 2007Суспільство
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Віце-прем`єр підготував пропозиції
|Олександр КУЗЬМУК
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.КУЗЬМУК заявив сьогодні на засіданні уряду.
«14 листопада ви, Віктор Федорович, поставили чітке завдання розібратися і підготувати проект розпорядження про безпеку польотів, підготовку льотчиків Міністерства оборони та інших військових формувань. Доповідаю, що ми ретельно розглянули це питання з усіма силовими структурами, які мають авіацію. Ситуація жахлива і вимагає негайного втручання», - сказав О.КУЗЬМУК.
Віце-прем`єр-міністр також повідомив, що вже підготовлені відповідні пропозиції і запропонував розглянути сьогодні на засіданні уряду проект розпорядження про заходи із забезпечення безпеки польотів.
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