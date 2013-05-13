Суд розгляне скарги сторін у справі Оксани Макар 30 травня

11:21, 13 травня 2013
Суспільство
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Апеляційний суд Миколаївської області призначив розгляд скарг сторін у справі про зґвалтування і вбивство Оксани Макар на 30 травня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у канцелярії суду, зокрема, апеляційні скарги на рішення Центрального районного суду Миколаєва у цій справі подали потерпіла сторона в особі матері загиблої дівчини Тетяни Суровіцької і всі троє засуджених.

Мати Оксани Макар Тетяна Суровіцька

Державне звинувачення не подавало апеляцію, оскільки суд першої інстанції задовольнив всі вимоги держзвинувачення.

Апеляція мала бути подана протягом 15 днів. Проте розгляд справи в апеляційному суді відбудеться тільки через півроку, тому що матеріали справи не надходили до суду.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року у Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, зґвалтували її та підпалили, намагаючись приховати сліди злочину. За підозрою у скоєнні даного злочину було затримано трьох чоловіків: Євгена Kpacнoщока, Артема Пoгocяна і Максима Пpиcяжнюка. Усі троє звинувачувалися у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Краснощоку, окрім цих двох статей висувалося звинувачення ще і за ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

27 листопада 2012 року Центральний районний суд Миколаєва засудив обвинувачених у вбивстві і зґвалтуванні: Макар Червонощока - до довічного ув’язнення, Присяжнюка – до 15 років і Погосяна – до 14 років в'язниці.

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