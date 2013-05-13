Суд розгляне скарги сторін у справі Оксани Макар 30 травня

Як повідомили кореспонденту УНІАН у канцелярії суду, зокрема, апеляційні скарги на рішення Центрального районного суду Миколаєва у цій справі подали потерпіла сторона в особі матері загиблої дівчини Тетяни Суровіцької і всі троє засуджених.

Державне звинувачення не подавало апеляцію, оскільки суд першої інстанції задовольнив всі вимоги держзвинувачення.

Апеляція мала бути подана протягом 15 днів. Проте розгляд справи в апеляційному суді відбудеться тільки через півроку, тому що матеріали справи не надходили до суду.

Як повідомляв УНІАН, 9 березня 2012 року у Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, зґвалтували її та підпалили, намагаючись приховати сліди злочину. За підозрою у скоєнні даного злочину було затримано трьох чоловіків: Євгена Kpacнoщока, Артема Пoгocяна і Максима Пpиcяжнюка. Усі троє звинувачувалися у скоєнні злочинів, передбачених пунктами 4, 10, 12 ч. 2 статті 115, ч. 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Краснощоку, окрім цих двох статей висувалося звинувачення ще і за ч. 3 статті 153 КK України (насильницьке задоволення статевої пристрасті у збочених формах).

27 листопада 2012 року Центральний районний суд Миколаєва засудив обвинувачених у вбивстві і зґвалтуванні: Макар Червонощока - до довічного ув’язнення, Присяжнюка – до 15 років і Погосяна – до 14 років в'язниці.