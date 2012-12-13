Адвокати обох сторін оскаржили вирок убивцям Оксани Макар

Про це кореспонденту УНІАН повідомив другий адвокат Т.Суровицької Віктор Василюк.

В апеляції захисники Т.Суровицької наполягають на тому, щоб двоє підсудних – Максим Присяжнюк і Артем Погосян – були засуджені довічно.

«Апеляцію Катеринчук подав 12 грудня, практично в останній день, що передбачений законом для оскарження судових рішень, - зазначив В.Василюк. - Копію судового рішення ми одержали у понеділок, 10 грудня, і за два дні підготували документ».

За словами В.Василюка: «Оформлення копії рішення затягнула суддя, не знаю, в чому була причина. Рішення було ухвалене 27 листопада, вирок був готовий вже тоді. Проте нашому представнику в Миколаєві, який приходив до неї щодня, суддя говорила: «Ще не готово, потім приходьте». Потім вона пішла на лікарняний. Але ми все ж таки уклалися у передбачений законом термін».

На питання про те, коли приблизно може бути призначена дата розгляду апеляції, В.Василюк відповів: «Копію рішення суду ми одержали першими. Думаю, засуджені одержать її пізніше. А 15-денний термін, у який дозволена подача апеляції, для них починає відлік з часу вручення їм копії рішення. Для нас цей термін починається з моменту оголошення вердикту. Думаю, що розгляд апеляцій відбудеться вже після Нового року».

***

Адвокат Максима Присяжнюка, одного із засуджених у справі Оксани Макар - Антон Долгов - має намір подати апеляцію на рішення Центрального районного суду м. Миколаєва та вимагатимуть додаткового розслідування. Про це кореспонденту УНІАН у телефонній розмові повідомив Антон Долгов.

Як сказав А. Долгов, він не згоден з вироком своєму підзахисному і просить суд перекваліфікувати його діяння, змінити статті, за якими Присяжнюку було пред'явлено звинувачення в зґвалтуванні і вбивстві.

«Повноваження захисника полягають у тому, щоб не погоджуватися з рішенням суду, - пояснив Антон Долгов. - Я буду просити скасувати винесений вирок, а також провести необхідні слідчі дії, більш повно проаналізувати доказову базу у справі.

Апеляційний суд має право призначити додаткове судове слідство: допитати свідків, витребувати будь-які докази або провести інші дії для об'єктивності вироку.

В Апеляційному суді переглядають правильність ухвалених судових рішень, може бути відкрито судове слідство, в ході якого буде вказано на недоліки проведеного раніше розслідування, а також визначено правильне рішення у справі. Обвинувачення може погодитися або не погодитися з цим ».

А. Долгов зазначив, що його підзахисний Максим Присяжнюк згоден з цією точкою зору і рішення про подачу апеляції вони приймали разом.

На питання про те, чи будуть подавати апеляції адвокати двох інших засуджених - Євгенія Краснощока і Артема Погосяна - Антон Долгов відповів, що це адвокатська таємниця.

«Ми (адвокати засуджених - ред.) не погоджуємо свої дії, як це було і раніше, поки йшов суд, - сказав адвокат. - Ми можемо їх дублювати, але не погоджувати в повній мірі свій захист.

Якщо ми приймемо єдину точку зору, це не означає, що ми вступили в змову. Це означає, що у нас, як у професійних юристів, склалося загальна думка про те, що винесений судом вирок необґрунтований. Так це буде звучати коректно».

За словами Антона Долгова, копію рішення суду засуджені отримали 10 грудня, а апеляція буде подана 14 грудня.

***

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Центральному районному суді м. Миколаєва колегія суддів під головуванням Олени Селіванової оголосила вирок у справі про вбивство Оксани Макар. Євген Краснощок засуджений на довічне ув'язнення. Максим Присяжнюк отримав 15 років в'язниці, а Артем Погосян - 14 років.

9 березня 2012 в Миколаєві троє молодих людей заманили на квартиру 18-річну Оксану Макар, згвалтували її і підпалили, намагаючись приховати сліди злочину.Слухання у справі почалося 24 травня в Центральному районному суді м. Миколаєва стосовно Eвгeна Kpacнoщeкa, Apтeма Пoгocянa і Maкcимa Пpіcяжнюкa. Всі троє звинувачуються у здійсненні злочину, передбаченого пунктами 4, 10, 12 ч. 2 cт. 115, ч. 4 cт. 152 Кримінального кoдeкca Укpaїни. Євгену Краснощоку, окрім цих двох cтaтeй, додається ще і ч.3 cт. 153 КК Укpaїни (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом).