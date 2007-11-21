Синоптики прогнозують потепління

22 листопада на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних та північних областей ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні Криму та на Одещині вночі 0-5° тепла, вдень 6-11°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23-24 листопада утримається мінлива хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах північних та західних областей ожеледиця. Вітер південно-західний, у південній частині та східних областях південно-східний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат місцями пориви 17-22 м/с. Температура у східних областях, а 23 листопада і на півночі Лівобережжя вночі 7-12° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; на решті території спостерігатиметься поступове підвищення температури: вночі 23 листопада 0-5° морозу, 24 листопада (окрім Приазов`я та степової частини Криму) від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні, Закарпатті та Прикарпатті 9-11°.

25-26 листопада без опадів, лише у західних, а 26 листопада і у північних областях очікуються невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-8°, у південній частині до 12° тепла; у східній частині вночі 2-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У м.Києві та області 22 листопада буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

23-24 листопада очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 23 листопада 0-5° морозу, 24 листопада від 2° морозу до 3° тепла; вдень 2-7° тепла.

25 листопада без опадів, 26 листопада пройдуть невеликі опади переважно у вигляді дощу. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла.