Працівники «Львівавтодору» три місяці не отримують зарплату

Про це повідомив УНІАН директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.

«Казначейство блокує нам 800 тис грн. Левова частка суми - це заробітна плати працівників за три місяці. Також не перераховують кошти на поточні витрати підприємства», - зазначив Береза.

Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, станом на сьогодні органи Державної казначейської служби не виконують платіжних доручень розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету Львова на загальну суму 16 млн 580 тис грн.