Працівники «Львівавтодору» три місяці не отримують зарплату
04:07, 14 травня 2013Суспільство
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Працівники Львівського комунального підприємства «Львівавтодор» три місяці не можуть отримати заробітну плату, оскільки Державне казначейство України не виконує платіжних доручень підприємства на загальну суму 800 тис грн.
Про це повідомив УНІАН директор ЛКП «Львівавтодор» Олег Береза.
«Казначейство блокує нам 800 тис грн. Левова частка суми - це заробітна плати працівників за три місяці. Також не перераховують кошти на поточні витрати підприємства», - зазначив Береза.
Як повідомили УНІАН у Львівській міській раді, станом на сьогодні органи Державної казначейської служби не виконують платіжних доручень розпорядників та одержувачів коштів міського бюджету Львова на загальну суму 16 млн 580 тис грн.
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