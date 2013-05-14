Кабмін схвалив збільшення допомоги по догляду за дітьми-інвалідами підгрупи А

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це розповіла директор Департаменту соціального захисту інвалідів Міністерства соціальної політики Оксана Полякова.

За її словами, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 13 травня.

«Сьогодні розміри надбавки на догляд і, відповідно, державної соціальної допомоги не залежать від ступеню втрати здоров'я дитини-інваліда і є для всіх однаковими. Ми ж пропонуємо диференціювати розмір надбавки на догляд в залежності від ступеня втрати здоров'я дитини та потреби в постійному сторонньому догляді. Це можна забезпечити, підвищивши розмір такої надбавки на догляд за дитиною-інвалідом (підгрупи А) з 50 до 75% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку», - сказала вона.

Як зазначила Полякова, відповідне підвищення пропонується впровадити з 1 липня. Таким чином, у разі прийняття закону Верховною Радою надбавка на догляд на дітей віком до 6 років з 1 липня зросте на 243 грн і становитиме 729 грн, а розмір допомоги з надбавкою на догляд відповідно – 1354,8 грн.

«Для дітей віком від 6 до 18 років розмір надбавки зросте на 302,5 грн і складе 907,5 грн Тобто розмір допомоги з надбавкою на догляд для таких дітей з липня 2013 року збільшиться до 1533,3 грн. У грудні розміри надбавок на догляд і державної соціальної допомоги зростуть відповідно до підвищення прожиткових мінімумів», - сказала вона.

Полякова повідомила, що запропоновані зміни торкнуться понад 15 тис. дітей-інвалідів з найважчим ступенем втрати здоров'я, а на реалізацію закону необхідно 27 млн грн. За її словами, законопроект було розроблено на виконання соціальних ініціатив Президента на 2013 рік.