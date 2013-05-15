У Миколаєві застрелили бізнесмена

У Миколаєві цієї ночі застрелили 38-річного бізнесмена біля власної квартири, повідомило УНІАН джерело в обласній міліції.

Також сектор зв'язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області повідомляє, що труп чоловіка виявила його дружина і повідомила міліцію.

"Вранці 23-річна мешканка однієї з багатоповерхівок міста Миколаєва чекала вдома повернення свого чоловіка з роботи. У якийсь момент вона почула звуки, схожі на постріли, і вирішила виглянути з дверей своєї квартири. Відкривши двері, вона побачила на поверсі, на якому знаходиться її квартира, свого 38-річного чоловіка, який вже не подавав ознак життя", - повідомляє УМВС області.

Зараз правоохоронці проводять низку необхідних заходів з встановлення особи злочинця і його затримання.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Правоохоронці закликають громадян, які мають якусь інформацію про дану подію, звертатися за тел.: (0512) 53-12-01, (0512) 34-11-98, 102 або за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 41, Управління карного розшуку УМВС, або м. Миколаїв, вул. Біла, 44, Заводський райвідділ ММУ УМВС.