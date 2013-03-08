Боксера застрелили через конфлікт у салоні краси

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків із громадськістю ГУМВС України в Луганській області, даний факт був занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфікований за ст. 115 КК України. Міліція вживає всіх необхідних заходів з розшуку і затриманню особи, причетної до здійснення цього кримінального правопорушення.

При цьому, за повідомленнями місцевих ЗМІ, загиблий є колишнім боксером, який, можливо, став учасником конфлікту, що розвернувся в одному із салонів краси у центрі міста.

За словами очевидців події, жінка, яка представилася господинею закладу, у супроводі міцних чоловіків зажадала, щоб відвідувачі і співробітники упродовж кількох хвилин звільнили салон, що вони й зробили, не закінчивши зачіски і манікюр. Можливий зв'язок між цими двома подіями зараз встановлюють правоохоронці.