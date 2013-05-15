Справу за фактом смерті в міліції студента Індила розглянуть повторно

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва з посиланням на державного обвинувача у справі Наталію Сьому.

За її словами, суд розглянув апеляцію державного обвинувача на постанову Деснянського райсуду від 15 березня 2013 року, якою справа за фактом смерті Індила була направлена на додаткове розслідування.

Як наголосила Сьома, вказаним рішенням районний суд безпідставно направив справу на додаткове розслідування.

«До того ж апеляційний суд у січні цього року вже скасував попередню аналогічну поставу районного суду та визнав, що справа підлягає судовому розгляду», - зауважила прокурор.

Погоджуючись з доводами держобвинувача, на сьогоднішньому засіданні Апеляційний суд столиці своєю ухвалою скасував незаконне рішення суду першої інстанції та направив кримінальну справу на новий судовий розгляд.

Як повідомляв УНІАН, Індило помер у Шевченківському райвідділі міліції Києва 18 травня 2010 року - дільничний міліціонер забрав Індила з одного із гуртожитків у відділення міліції, а на ранок батьків попросили забрати тіло хлопця з моргу.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками райуправління міліції. Пізніше справа була передана на розслідування до прокуратури столиці. У прокуратурі заявили, що смерть студента стала наслідком службової недбалості і перевищення повноважень з боку двох працівників правоохоронних органів.

5 січня 2012 року Деснянський райсуд столиці засудив дільничного Сергія Приходька, обвинувачуваного у причетності до загибелі Індила, до 5 років позбавлення волі з відтермінуванням відбування покарання на два роки.

Перед цим суд закрив кримінальну справу стосовно ще одного підсудного - старшого інспектора Шевченківському райуправління міліції Сергія Коваленка. Цю справу за частиною 1 статті 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України було закрито на підставі акту амністії.

12 січня 2012 року адвокат батьків Індила подав скаргу до Апеляційного суду Києва на рішення Деснянського райсуду про умовне засудження колишнього співробітника міліції, який обвинувачувався у причетності до смерті студента.

Суди декілька разів відправляли справу до додаткове розслідування, востаннє – 15 березня 2013 року.