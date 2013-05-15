Каннський фестиваль 2013: Розпочав роботу український павільйон

Як повідомили УНІАН у Державному агентстві з питань кіно України, українська делегація представить міжнародним кінопрофесіоналам та дистриб’юторам готові проекти, а також ті, що перебувають на початковій стадії розробки.

Проекти на початковій стадії виробництва налічують близько 20 робіт. Зокрема, буде представлена повнометражна робота «Степне» володарки Золотої пальмової гілки, української режисери Марини Вроди.

Уперше за всі роки роботи українського павільйону в Каннах буде презентовано 3 дитячих фільми: «Іван Сила» Віктора Андрієнка, «Микита Кожум’яка та вогняна квітка» та «Чарівні історії: еліксир доброти» Лілії Солдатенко.

Жанрову палітру проектів доповнює документалістика: у павільйоні буде представлена нова повнометражна стрічка Дмитра Сухолиткого-Собчука «Красна Маланка», а також альманах «Поза Євро».

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Цього року в одній з основних секцій фестивалю Short Film Corner, будуть представлені 12 короткометражних українських фільмів: «Закон Мьорфі» Ольги Карплюк, «Дорога» Максима Ксєнди, «Постскриптум» Анастасії Храмової, «Уроки української» Руслана Батицького, «У ванній» Ігоря Морозова, «Жовта квітка для месьє Бурійона» Лариси Артюгіної, «Структура кави» Олега Бобало-Яремчука, «Портрет» Анастасії Старової, «18+» Романа Бровко, «Німфо» Олега Борщевського, «Пробудження» Миколи Літвіна, «Повернення (множина)» Олександра Ратия.

На Каннському кінофестивалі відбудеться ринковий показ фільму «Легка мов пір’їнка» режисера Андрія Рожена.

Уже традиційно в Каннах будуть представлені найбільші українські кінофоруми: Одеський МКФ та МКФ «Молодість», який цього року відзначає 25-річчя своєї присутності на Каннському кінофестивалі.

Каннський фестиваль триватиме до 26 травня.