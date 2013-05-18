Мати вистрибнула з третього поверху пологового будинку
01:58, 18 травня 2013Суспільство
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У Тернополі з висоти 3-го поверху пологового будинку вистрибнула породілля.
Як повідомили УНІАН у секторі громадських зв’язків обласного управління міліції, інцидент стався учора, на місце події одразу прибули правоохоронці, зараз за даним випадком проводиться перевірка.
25-річна жінка перебуває у важкому стані, одразу після інциденту її помістили в реанімаційне відділення пологового будинку.
За неофіційним даними, потерпіла 4 дні тому народила дитину.
Вчинок жінки пов’язують з сімейними негараздами, начебто напередодні вона посварилася зі своїм чоловіком.
Мотиви жінки, яка стрибнула з вікна, з’ясовуватимуть правоохоронці.
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