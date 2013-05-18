Авіація та флот братимуть участь у ліквідації великих пожеж

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Севастополі, про це досягнуто домовленість у ході наради в штабі ВМС ЗС України з питань попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій природного й техногенного характеру в літній період, відпрацювання взаємодії аварійно-рятувальних служб міста та флоту.

У нараді взяли участь представники командування ВМС ЗС України, керівництво регіональних управлінь ДСНС Криму та Севастополя, а також представники Севастопольської міської державної адміністрації.

«Сьогодні фактично було вирішено принципові проблеми, з якими пожежники стикаються з року в рік, - ми отримали вагому підтримку з боку командуючого Військово-Морськими Силами», - сказав начальник управління ДСНС у Севастополі генерал-майор Геннадій Сухорученков.

По-перше, як сказав генерал-майор, «вирішилося питання організації спільної розвідки територій, охоплених лісовими пожежами, з повітря: віце-адмірал Юрій Ільїн розпорядився підготувати сили та засоби для залучення авіатехніки при виникненні надзвичайної ситуації в регіоні». За словами Сухорученкова, "залучення авіації ВМС прискорить роботу з ліквідації великих пожеж».

«Друге важливе для нас питання, - за його словами, - це взаємодія наших служб під час ліквідації лісових пожеж у важкодоступній місцевості. Такою, приміром, є зона заповідного фонду прибережної смуги Балаклавського району. Цього року особовий склад УДСНС може розраховувати на допомогу флоту. Доставку пожежників із моря, на спеціальних плавзасобах, готові здійснювати моряки ВМС України», - сказав генерал-майор. Це, як додав він, «не просто полегшить нам роботу, а заощадить, прискорить і вирішить таку гостру для нас проблему».

За інформацією прес-служби, в гірсько-лісовій зоні Севастопольського регіону наразі оголошено третій клас пожежної небезпеки, загалом у Криму – п'ятий (надзвичайний).